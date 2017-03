Il futuro di Lorenzo Insigne al Napoli? Dipende tutto da Aurelio De Laurentiis, come del resto confermato anche dallo stesso giocatore. Il rinnovo di contratto della punta della Nazionale è a forte rischie e sebbene ci sia la volontà del giocatore di rimanere in Azzurro, la permanenza dovrà essere legata ad un cospicuo aumento salariale.



L'OFFERTA - Emergono inoltre nuovi dettagli sulla trattativa impostata dal patron del club partenopeo. Secondo quanto riportato a Napoli da Radio Marte De Laurentiis è arrivato da offrire ad Insigne 3,2 milioni di euro annui. Insigne da tempo mira ad arrivare a quota 4,5 milioni di euro (la stessa cifra percepita da Hamsik) ed ha offerte che, con bonus, arrivano perfino a 6 milioni.



I DIRITTI D'IMMAGINE - I bonus di cui si parla, in realtà, sono legati principalmente ai diritti d'immagine che verrebbero lasciati, in caso di addio, interamente a Insigne. La politica del Napoli, invece, è quella di trattenere la maggior parte, se non la totalità dei diritti d'immagine dei propri tesserati e, per questo, molte trattative hanno subito ritardi nella chiusura o perfino la conclusione negativa dell'affare. De Laurentiis non può permettersi di portare a 6 milioni la proposta netta d'ingaggio al giocatore e, per accontentarlo, dovrà scendere a patti su i diritti d'immagine. Un'operazione già usata in passato con Gonzalo Higuain prima del suo approdo alla Juventus. Se il Napoli vorrà tenere Insigne, De Laurentiis dovrà fare un passo indietro su i diritti d'immagine.