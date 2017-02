Gli strascichi del Bernabeu, di Real-Napoli, continuano a venire fuori a distanza di una settimana. Secondo quanto scrive la Repubblica, nel corso della notte di Champions a Madrid, Aurelio De Laurentiis in tribuna avrebbe pronunciato queste parole in riferimento allo scarso impiego del suo pupillo, il croato Marko Rog: "Non capisco perché serva tanto tempo per inserire un giocatore: Gagliardini all'Inter è arrivato e pochi giorni dopo era già titolare". Il presidente e il tecnico su questo punto non sono mai stati d'accordo, e infatti uno dei motivi principali della critica di De Laurentiis a Sarri è proprio la gestione della rosa.