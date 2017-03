Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha parlato dopo la sconfitta patita in Champions League contro il Real Madrid: "La delusione di Madrid questa sera non c'è, il risultato è lo stesso ma il primo tempo è stato esemplare e anche nel seconddo tempo i giocatori hanno dato tutto. Il Real è campione del mondo, è difficile da battere: un grande spettacolo lo ha regalato lo stadio, a noi e agli ospiti stranieri, da tutti i punti di vista. Abbiamo accolto i dirigenti del Real celebrando la tradizione, spiace per uno stadio vetusto. Cazzimma? Molti si chiedevano cosa volessi dire, ma poi ho visto anche giornali importanti utilizzare questo termine che celebra la nostra regione. Riempie la bocca di gioia e personalità. Sarri? Nessun caso aperto, se qualcuno si vedesse l'intervista che mi ha fatto Veltroni noterebbe che io ho sempre celebrato Srri come un esteta del calcio. Non ce l'avevo con Sarri ma con la squadra, tant'è che salvai solo Insigne. I giornalisti del Nord odiano me, il Napoli e il Sud, anche se la Juve è sudista: basta far casino e creare disppunto in casa degli altri, hanno scritto solo cattiverie. E' stato il motivo per cui abbiamo perso con l'Atalanta. La Gazzetta? E' contro il Napoli, è il giornale della Juve, dell'Inter e del Milan. Mi spiace per Malfitano, ma è sempre stato tifoso della Juve. Nessuno mi può chiudere la bocca. I cori contro il Napoli sono vergognosi, vergognoso che nessuno si opponga a "lavali col fuoco".