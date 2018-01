Stando alle indiscrezioni del Corriere dello Sport, il Napoli vuol chiudere a stretto giro un doppio colpo, prendendo Simone Verdi dal Bologna e Grimaldo dal Benfica. Aurelio De Laurentiis, come già accaduto, vorrebbe lavorare d'anticipo per chiudere di fatto già due acquisti per giugno. Con Verdi, in particolare, continua ad oltranza il pressing con il club rossoblu e l'entourage del calciatore. Il Napoli tenterà di anticipare questo colpo perchè vuole garantirsi un giocatore già pronto all'uso. Diversa è la situazione Grimaldo che dovrebbe essere chiuso adesso per poi arrivare a giugno.