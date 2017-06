Secondo quanto scrive oggi La Gazzetta dello Sport, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis avrebbe stanziato una cifra ben precisa per il mercato del club azzurro e questo budget non supererebbe i venti milioni di euro, a meno che non arrivino le cessioni di alcuni esuberi che potrebbero aumentarlo.

Tra i partenti, c'è Duvan Zapata, per il quale il Napoli non accetterebbe una cifra inferiore ai venti milioni. In uscita anche Giaccherini, Tonelli e Pavoletti, tutti nomi che possono permettere al Napoli di fare cassa. Per questo, tutto gira ancora attorno al caso Reina: dovesse il Napoli a rompere con lo spagnolo, si troverebbe ad investire gran parte del budget per l'acquisizione di un portiere pronto per fare il titolare, come ad esempio Leno.