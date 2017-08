Ieri allenamento per il Napoli nel centro tecnico di Castelvolturno per preparare la trasferta francese contro il Nizza. Oggi pomeriggio gli azzurri partiranno e a loro potrebbe unirsi anche il presidente Aurelio De Laurentiis. Lo riferisce la Repubblica che specifica come il patron sia soddisfatto dell'avvio di stagione.



De Laurentiis ha visto le prime due partite in TV, ma probabilmente ci sarà in tribuna a Nizza per seguire gli azzurri da vicino.