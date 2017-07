Secondo il quotidiano La Nazione, il Napoli saebbe pronto ad acquistare anche a cifre molto elevate Federico Chiesa dalla Fiorentina: "Il club viola - si legge - lo considera incedibile. Intoccabile. Inavvicinabile. Così chi ha voglia di tentare la fermezza dei Della Valle si spinge in alto. Sempre più in alto. Al punto che – cifre alla mano –, oggi il Napoli sarebbe già pronto a portare il proprio investimento sull’esterno a circa 27 milioni di euro. Il prezzo, la spesa folle, la si deduce da quanto fatto circolare a Napoli da fonti vicine al club azzurro: De Laurentiis per portarsi a casa il talentino della Fiorentina è pronto a mettere sul piatto i cartellini di Zapata (il Torino lo tratta per 20 milioni) e di Giaccherini (costo stimato 7 milioni). Traduzione: per Chiesa junior, che appena 12 mesi valeva 100mila euro, oggi c’è chi è disposto a spendere 27 milioni"