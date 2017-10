Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, parla del futuro di Faouzi Ghoulam, terzino sinistro dei partenopei, che sta trattando il rinnovo di conratto, e di Pepe Reina: "Con Reina mi sono bloccato quando il suo agente mi ha chiesto un triennale. Per me non esiste, ma c’è sempre la possibilità di rivedere le cose. Avrei potuto prendere Neto e Szczesny, ma nessuno dei due è voluto venire a fare il dodicesimo. Ghoulam invece lo terrei per tutta la vita, però se vuole la clausola l’importo dovrò deciderlo io. Se dovesse pretendere una cifra spropositata, allora vuol dire che vorrà prendermi in giro. A quel punto, arrivederci e grazie".