Aurelio De Laurentiis sta rientrando in Italia. Vacanze di Natale concluse, per il presidente del Napoli, pizzicato oggi all'aeroporto di Malè di ritorno dalle Maldive: una volta in Italia, Adl dovrà definire il rinnovo di Mertens fino al 2020, la cessione di Gabbiadini e l'acquisto dal Gozzano del giovane Zerbin, esterno di 17 anni appena convocato in Under 18.