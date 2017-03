Tante squadre lo vorrebbero in prestito, molte ci hanno provato già a gennaio scorso: il Napoli ha sempre detto no alla cessione di Marko Rog, poco utilizzato ma sicuramente in crescita. Sarri inizia a lanciarlo volentieri, il club non ha intenzione di privarsene neanche in estate, già avvisate le società interessate (Herta Berlino su tutte).