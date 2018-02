Maurizio Sarri farà, ancora, ampio turn-over in Europa League. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, il tecnico è pronto a varare un Napoli con diversi cambi per la gara di domani contro il Lipsia. Tra i pali dovrebbe esserci Sepe, mentre Reina potrebbe anche restare a Napoli. A centrocampo stesse scelte del match d'andata: Rog, Diawara e Hamsik. In attacco nuova chance per Ounas, con Mertens nuovamente al centro dell'attacco dopo aver scontato la squalifica. A sinistra, dovrebbe esserci Zielinski al posto di Insigne.