German Denis, neo attaccante del Lanus ed ex di Napoli e Atalanta, ha rilasciato un'intervista al Corriere del Mezzogiorno alla vigilia della partita di domani, un grande revival per lui: "Il mio pronostico di Napoli-Atalanta? Domani finisce in parità: 2-2, con gol di Hamsik, Mertens, Gomez e Petagna". Il Tanque non scontenta nessuno. E poi si dedica alla Champions: "Il Napoli per un po' ha giocato anche alla pari con il Real, una squadra fortissima, e il San Paolo è uno stadio speciale: la rimonta non è esclusa".