Faouzi Ghoulam è sempre più vicino a lasciare il Napoli. è quanto scrive Tuttosport. Precisando anche che su di lui ci sono l'Atletico Madrid (in pole) e poi in seconda fila anche il Real. Un vero e proprio derby madrileno. Nel frattempo spunta anche la valutazione: per portarlo via al Napoli occorrono 20 milioni di euro, una cifra che, i Colchoneros, sarebbero pronti a versare a fine campionato.