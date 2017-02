Amadou Diawara, centrocampista del Napoli acquistato in estate dal Bologna, come riporta il Corriere dello Sport punta alla cittadinanza italiana e dunque al sogno Nazionale. Nato in Gabon 19 anni fa, Diawara è in Italia dal 2013 e già da Bologna sta lavorando all'iter burocratico. Un percorso fattibile, anche perché è in Italia che ha compiuto la maggiore età, che tra l'altro ha completato in precedenza un suo compagno azzurro, Jorginho, convocato anche da Conte prima dell'Europeo.