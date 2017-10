Amadou Diawara, centrocampista del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss dopo la sfida persa contro il Manchester City: "Il rigore? Sì, ho chiesto io di calciarlo. Appena hanno fischiato il rigore me la sentivo. Ho preso la palla da Hamsik e ho chiesto a Mertens di farmelo calciare, lui mi ha risposto di sì. Io scendo in campo per divertirmi. Il calcio è uno sport, un lavoro per me, ma da bambino mi divertivo giocando a calcio e anche su quel dischetto ci sono andato per divertirmi. L'Inter? Sarà una grandissima partita, ci darà grande motivazione per andare a prendere quello che quest'anno vogliamo prendere, ossia lo scudetto. Sarà un match molto importante. Giochiamo in casa e quindi vogliamo vincere. Abbiamo giocato solo otto partite, ma negli scontri diretti in palio ci sono punti più importanti. Nazionale? In questo momento penso soltanto al Napoli"