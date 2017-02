Bologna-Napoli è una partita speciale per Amadou Diawara. Sabato sera allo stadio Dall'Ara il centrocampista guineano classe 1997 non sarà accolto benissimo dai suoi ex tifosi, che non gli perdonano il comportamento la scorsa estate. Quando, dopo aver partecipato al pre-ritiro in Sardegna, non si è presentato al raduno prima della partenza della squadra di Donadoni per il ritiro a Castelrotto, inviando alla società un certificato medico per motivare la sua assenza con lo "stress".



A NAPOLI - Poi negli ultimi giorni di agosto il Napoli lo ha soffiato sul mercato alla Roma, pagandolo 15 milioni di euro e facendogli firmare un contratto fino al 2021 con un ingaggio da 1,2 milioni netti all'anno: otto volte tanto rispetto ai 150mila euro all'anno che guadagnava a Bologna. Dopo un periodo di apprendistato durato quasi due mesi, Sarri lo lancia verso la fine di ottobre e il ragazzo risponde subito alla grande in campo. Finora ha giocato circa 1000 minuti tra Serie A (10 presenza), Champions League (4 presenze) e Coppa Italia (2 presenze). Contendendo il posto da titolare a Jorginho.



NAZIONALE - Diawara potrebbe seguire le sue orme anche in chiave Nazionale e ottenere il passaporto italiano, proprio come Jorginho. Che l'anno scorso ha fatto 2 apparizioni con Conte nelle amichevoli con Spagna e Scozia. Ora la Figc si è già attivata per far prendere la cittadinanza italiana a Diawara, che dal canto suo non rimane certo indifferente al fascino della maglia azzurra. Ma, prima di convincere il ct Ventura, deve continuare a lavorare sodo sotto la cura del maestro di calcio Sarri. In ogni caso, il futuro è tutto azzurro e lungo per Diawara.