Maurizio Sarri ha concesso una giornata di riposo alla squadra, dopo il pareggio di ieri al San Paolo con il Palermo. Gli azzurri torneranno in campo domani pomeriggio al centro sportivo di Castel Volturno, in vista della trasferta in programma sabato a Bologna: da valutare le condizioni di Tonelli e Strinic, non convocati con i rosanero di Lopez. Attesa anche per Milik: l'attaccante polacco scalpita per la prima convocazione dopo quattro mesi di stop.