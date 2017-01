Giornata di relax assoluto dopo la vittoria con la Fiorentina e la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Maurizio Sarri ha concesso ventiquattro ore di riposo alla squadra: la ripresa degli allenamenti del Napoli è fissata per domani al centro sportivo di Castel Volturno, con un volto nuovo (si fa per dire): Faouzi Ghoulam. Il mancino azzurro è reduce dall'eliminazione in Coppa d'Africa con l'Algeria e già oggi sbarcherà in Italia: pronto a ricominciare immediatamente la cavalcata con la squadra sin da domenica con il Palermo al San Paolo.