Giornata di libertà per il Napoli dopo la vittoria con il Pescara. Sarri ha fissato per domani la ripresa degli allenamenti al centro sportivo di Castel Volturno in vista della trasferta di San Siro con il Milan, in programma sabato sera alle 20.45: occhi puntati su Milik, ormai a pieno regime con il gruppo, e in attesa della prima convocazione. Se il lavoro in settimana sarà soddisfacente è possibile che Sarri lo inserisca nella lista: così da restituirgli almeno l'aria del calcio vero dopo tre mesi di naftalina.