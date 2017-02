Secondo giorno di allenamenti per il Napoli in vista della trasferta di domenica a Verona con il Chievo. Sarri ha diretto una seduta pomeridiana al centro sportivo di Castel Volturno, basata innanzitutto sul lavoro atletico e poi dedicata alla parte tecnico-tattica. Domani allenamento pomeridiano e poi la partenza per Verona: unico indisponibile, Tonelli. Per il resto, possibili cambi a centrocampo - Allan per Zielinski su tutti - e dubbio in attacco per il ruolo di centravanti: Pavoletti scalpita, ma Sarri è orientato a confermare il tridente leggero del Bernabeu con Callejon, Mertens e Insigne.