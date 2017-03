Pepe Reina ha svolto lavoro differenziato anche oggi e dunque il dubbio relativo alla sua partecipazione alla sfida con la Juve, nonostante l'otttimismo diffuso qualche giorno fa dal medico del Napoli, De Nicola, non può ancora essere ufficialmente sciolto. Il test decisivo per il portiere azzurro è in programma domani, in occasione della rifinitura: se non ce la farà è pronto Rafael. Fuori causa Tonelli, sempre alle prese con la pubalgia, e anche Giaccherini, oggi a parte per un fastidio muscolare.