Doppia seduta per il Napoli a Castelvolturno. Azzurri al lavoro per preparare il match contro il Milan al San Paolo. Al mattino Insigne e Zielinski hanno svolto circuito di forza con il preparatore atletico Sinatti sul campo 1 mentre sul campo 2 seduta specifica per la linea difensiva impegnata. Nel pomeriggio seconda seconda sessione con lavoro rigenerante per Hamsik, Mertens, Chiriches e Callejòn. Attivazione e di seguito circuito di forza per il resto del gruppo prima della chiusura con partitina a campo ridotto. Domani, fa sapere il sito ufficiale del club azzurro, nuovo allenamento pomeridiano.