La visita a sorpresa di Maradona, certo, ma anche l'allenamento verso la trasferta in programma sabato alle 20.45 a San Siro con il Milan. Sarri ha diretto una doppia seduta al centro sportivo di Castel Volturno: addestramento mattutino specifico per i difensori e poi nel pomeriggio lavoro tecnico-tattico di squadra. Al completo. Per Chiriches ancora differenziato: il difensore romeno, fuori causa con Spezia e Pescara, ha lavorato sempre a parte e a questo è in dubbio per Milano. Spazio alla coppia di centrali Albiol-Tonelli. Attesa anche per la prima convocazione di Milik: l'attaccante polacco procede nel recupero e ora spetta a Sarri decidere se inserirlo nell'elenco per restituirgli almeno la gioia della vita di squadra. Il rientro in campo è invece fissato tra la Fiorentina in Coppa Italia (martedì) e la prossima di campionato con il Palermo (domenica 29 gennaio).