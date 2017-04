Doppia seduta di allenamento per il Napoli al centro sportivo di Castel Volturno, in vista della partita in programma sabato al San Paolo con l'Udinese. La prima sessione, come di consueto, è stata dedicata ai movimenti della linea difensiva a quattro: al lavoro i difensori, compreso Tonelli, rientrato ieri in gruppo dopo un lungo periodo dedicato a combattere con la pubalgia. Nel pomeriggio scenderà in campo la squadra al completo ad eccezione di Giaccherini: per lui ancora programma differenziato.