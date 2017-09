Il medico sociale del Napoli Alfonso De Nicola è intervenuto ai microfoni dell'emittente televisiva locale Piuenne per fare il punto sulle condizioni di Arek Milik: "Ci ha sorpreso un'altra volta per come sta reagendo, adesso le sue condizioni sono buone e il ginocchio ha già un'estensione totale a pochi giorni dall'operazione. Gli ho parlato, mi ha detto che sta meglio dell'altra volta. All'epoca aveva più dubbi, ora sta vivendo qualcosa in cui si è già imbattuto. Se ci fosse stata una causa precisa Milik avrebbe dovuto avere la stessa lesione, anche se su gambe diverse, ma la scienza non ci permette di capire i reali motivi che hanno portato a questo infortunio. Stiamo cercando di fare uno studio sul dna per la predisposizione alla rottura dei legamenti. Secondo me potrebbe rientrare per gennaio, ce la può fare, ma è ancora presto per dirlo, qualcosa di più certo si saprà tra tre-quattro settimane"