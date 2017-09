Ci potrebbero essere cambiamenti nella formazione del Napoli che ha battuto il Benevento secondo l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Più Allan che Zielinski, per condizione ma anche per interdizione, ma è una differenza sottile appena appena percettibile, diciamo 55% per il brasiliano ed il resto per il polacco [...] Jorginho ci sarà se verrà il sospetto che la Lazio preferisca lasciar fare la partita, Diawara se dovesse esserci l’idea che la Lazio possa osare. Sarri si porterà appresso l’interrogativo fino alle ore 17, quando comincerà la riunione tecnica e si conoscerà la risposta".