Mollata la pista Inglese (il Chievo lo considera incedibile), la Sampdoria ha offerto 14 milioni per arrivare a Duvan Zapata del Napoli: il Cagliari fa sul serio per Pavoletti. C’è fiducia per vedere il colombiano in Liguria. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per la difesa scatto per Tonelli (Napoli, anche nel mirino del Chievo). Per l’esterno il primo obiettivo è Laurini (Empoli), ma serve un’uscita. Si valuta la cessione di Praet al Newcastle.