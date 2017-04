Duvan Zapata lascerà l'Udinese a fine stagione. Secondo la Gazzetta dello Sport, l'attaccante colombiano rientrerà al Napoli per fine prestito e le speranze di riconferma in bianconero sono bassissime, per non dire nulle. De Laurentiis vuole monetizzare vendendo il colombiano e la valutazione, pare di 15 milioni, è fuori dalla portata dell’Udinese.