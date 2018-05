La Gazzetta dello Sport svela il motivo delle critiche mosse dai tifosi del Napoli ad Aurelio De Laurentiis: "La gente ha criticato in modo veemente De Laurentiis. Il presidente non era allo stadio, ma di certo anche davanti alla televisione avrà ascoltato i cori che gli sono stati rivolti dal primo all’ultimo minuto. In tribuna c’era il figlio maggiore Luigi, mentre ad essere chiamato in causa dalla contestazione è stato anche il figlio minore del presidente, il giovane Edoardo. Insomma, per il pubblico di Fuorigrotta ci sono due «responsabili» dello scudetto sfumato: il mondo arbitrale e il numero uno del club azzurro. Il pubblico non gli ha perdonato un mercato invernale senza investimenti, con l’arrivo del solo Machach a parametro zero nonostante il Napoli fosse primo. Napoli sognava lo scudetto ed è rimasta delusa"