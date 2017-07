Il Corriere dello Sport oggi in edicola fa il punto sul perchè il Napoli abbia scelto Karnezis per il ruolo di vice Reina. Un ruolo chiave, oltre al curriculum del nazionale greco e all'entusiasmo dimostrato per vestire l'azzurro anche se alle spalle di Reina, l'ha giocato il preparatore dei portieri Nista, che ha lavorato con lui nella stagione 2014/2015, ad Udine. Nista ne sarebbe rimasto colpito dalle qualità umane, ma anche tecniche, compresi i piedi educati, requisito fondamentale per il calcio di Sarri.