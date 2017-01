L’Empoli ha chiesto in prestito l'esterno del Napoli Omar El Kaddouri ma le problematiche sono molteplici: l’ex Torino è ancora impegnato in Coppa d’Africa, ma il problema non è quello: ha fatto sapere al Napoli che vuole andare via a zero euro per chiedere al suo futuro club un contratto migliore di quello attuale. Il Napoli spinge per la cessione perché col prestito lo perderebbe comunque a zero, a meno che non scatti il rinnovo contrattuale (molto difficile al momento). Situazione che potrebbe risolversi nelle ultime ore del mercato.