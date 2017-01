O Empoli o niente. Questa la situazione di Omar El Kaddouri, che rientrato in Italia dopo la Coppa d'Africa deve decidere il suo futuro. Il Napoli è stato chiaro con lui: c'è l'accordo con l'Empoli per il passaggio a titolo definitivo. Il club azzurro non ha tempo e voglia di trattare con altre squadre. Quindi dovrà scegliere il calciatore: se non sarà Empoli rimarrà a Napoli in scadenza, rischiando di finire fuori dalla lista dei 25 per il campionato. Un bivio vero e proprio: oggi il ds azzurro Giuntoli è a Milano, ma il Napoli aspetta con fiducia una risposta positiva del trequartista.