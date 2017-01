Omar El Kaddouri è arrivato a Milano per risolvere la questione legata al suo immediato futuro insieme con il ds del Napoli, Cristiano Giuntoli, e il suo manager, Mino Raiola. Il ventiseienne centrocampista azzurro, reduce dall'eliminazione in Coppa d'Africa con il Marocco, in scadenza con la società di De Laurentiis e ormai ai margini della rosa, è vicino all'Empoli: il club toscano è in pressing per ottenere il prestito del giocatore fino a giugno.