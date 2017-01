Omar El Kaddouri dice no all’Empoli. Il Mattino fa il punto sul fantasista marocchino, attualmente impegnato in Coppa d’Africa con la sua nazionale e in scadenza contrattuale col Napoli. La situazione per l’ex Torino è abbastanza ferma, in quanto il ragazzo può firmare per un altro club e trasferirsi a giugno a parametro zero. Ottenendo, così, un ingaggio più alto rispetto a quello offerto dai toscani.