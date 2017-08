Nella serata di ieri il PSG ha recapitato l'offerta al Napoli per Pepe Reina (ingaggio da oltre 3 milioni di euro). L'idea azzurra è sempre la stessa, ovvero trattenere lo spagnolo, ma la volontà del giocatore potrebbe essere decisiva. Entro stasera, si legge su Il Mattino, è attesa l'ultima risposta del Napoli all'operazione, anche se in questo caso conta molto la volontà di Reina che ha il contratto in scadenza e non ha intenzione di rinnovarlo.