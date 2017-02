Fabio Cannavaro, allenatore del Tianjin, ha parlato a Sky Sport della sfida di Champions tra il Napoli, la squadra della sua città natale nonché il club in cui è cresciuto, e il Real Madrid, squadra in cui ha giocato dal 2006 al 2009. "Il Real è sicuramente la squadra più forte al mondo, con giocatori unici e fantastici, ma questa è una sfida molto stimolante per tutti quanti e il Napoli deve credere nella possibilità di ribaltare il risultato. Soprattutto considerando che si gioca al San Paolo: un vantaggio". Il 7 marzo, per la precisione.