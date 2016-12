Il Napoli ha messo le mani su Alessio Zerbin, attaccante classe '99 del Gozzano. Questo il posto pubblicato dalla società di Serie D a riguardo: "Oggi la Gazzetta riporta un articolo che ci interessa da vicino e che mette in evidenza il nostro modo di lavorare sui giovani. Confermiamo che la trattativa con il Napoli è giunta ad un accordo che verrà concretizzato all' apertura del mercato ..smentendo tutta via le cifre che sono diverse rispetto a quelle pubblicate". Il giovane verrà girato in prestito al Carpi.