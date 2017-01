Neanche il tempo di cominciare la vendita e i biglietti sono svaniti. Il Napoli ha lanciato alle 10 la vendita online dei tagliandi del Settore Ospiti del Bernabeu per l'andata degli ottavi di Champions, in programma il 15 febbraio a Madrid con il Real, e i tifosi azzurri li hanno letteralmente polverizzati. La scorta, 3.917 biglietti per il Terzo e il Quarto Anello del Fondo Norte, l'equivalente di una curva, è sparita in poche ore, e la quantità enorme di richieste ha anche mandato in tilt per un'ora il sistema Listicket. I tagliandi, tutti nominativi, sono stati venduti al prezzo di 65 (quarto anello) e 80 euro (terzo).