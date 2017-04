Corrado Ferlaino, attualmente l'unico presidente nella storia del Napoli capace di portare lo scudetto all'ombra del Vesuvio (due volte, nel 1987 e nel 1990) ha commentato le recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sulla stagione degli azzurri e sul gap con la Juventus. "Non voglio dire che arrivare secondi è come vincere il titolo, diciamo che presto vogliamo anche il superscudetto", aveva dichiarato infatti il patron del club a margine del rinnovo di Lorenzo Insigne. Per provare ad avvicinarsi è però necessario anche il rinnovo di Dries Mertens: ma potrebbe non bastare. "Il prolungamento del belga è importante", commenta Ferlaino ai microfoni di Radio Kiss Kiss: "Anche se per raggiungere la Juventus serve non la ciliegina, ma la ciliegiona sulla torta. De Laurentiis comunque ha fatto bene a blindare Insigne. Insigne deve essere la bandiera del Napoli, il rinnovo era scontato. Il secondo posto? La Roma ha un calendario difficile, nonostante i punti di vantaggio. Dipende dalla squadra di Spalletti, ma il Napoli deve vincerle tutte a partire dalla prossima a Milano con l’Inter".