Ciro Ferrara, ex giocatore di Napoli e Juve che oggi allenatore il Wuhan Zall, in Cina, ha parlato alla Gazzetta dello Sport: "Sarri mi piace tantissimo. Ha fatto un lavoro eccellente. I risultati sono lì a dargli ragione: il Napoli gioca un bellissimo calcio ed è la squadra più europea, come mentalità, della A". Poi, uno sguardo alla Champions e al Real: "Una squadra che il mio amico Zidane ha italianizzato, trovando i giusti equilibri in fase difensiva. Al Bernabeu il Real farà la partità, certo, ma se lasceranno troppi metri per le ripartenze del Napoli allora ci sarà da divertirsi". Poi, un siparietto a distanza con Albiol: il difensore spagnolo è suo inquilino: "Gioca bene e porta avanti il Napoli, se no ti caccio di casa!".