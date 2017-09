Dopo la vittoria in campionato contro la SPAL, la sesta in sei partite, che proietta il Napoli al primo posto della classifica con 18 punti, oggi i partenopei tornano in campo in Champions League, alle 20.45 allo stadio San Paolo, contro gli olandesi del Feyenoord, nel match valido per la seconda giornata del Gruppo F.



Sarri e i suoi non possono sbagliare, dopo la sconfitta patita all'esordio contro lo Shakthar, impegnato in serata a Manchester contro il City di Guardiola: i tre punti sono fondamentali per risalire subito la china e avvicinare il secondo posto, valido per la qualificazione agli ottavi. Una vittoria da dedicare ad Arkadiusz Milik, che per la seconda volta in due anni sabato si è rotto il legamento crociato del ginocchio: Mertens guiderà gli avanti napoletani, con ai fianchi gli instancabili Insigne e Callejon. Dal canto suo van Bronckhorst vuole riscattare la brutta sconfitta della prima giornata contro il City e gli altalenanti risultati in campionato.



Feyenoord che arriva a questo incontro nel peggior momento possibile a livello mentale: non solo la squadra ha perso 3 degli ultimi 4 match ma nel weekend è caduto in casa contro il modesto Nac Breda, contro ogni pronostico. Quattro i ko di fila nelle trasferte di Champions con un parziale di 9 goal subiti e 2 fatti. Prima sfida ufficiale tra Napoli e Feyenoord: l'unica vittoria del Napoli contro una squadra olandese risale al dicembre 1969 contro l’Ajax (1-0), da allora due pareggi e tre sconfitte, con 13 gol concessi. Il Feyenoord ha perso due delle tre trasferte contro squadre italiane in Champions League (1V), subendo sempre gol.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Isnigne.



Feyenoord (4-3-3): Jones; Diks, St. Juste, van der Heijden, Haps; Vilhena, El Ahmadi, Amrabat; Berghuis, Torrnstra, Boetius.