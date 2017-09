Questi i principali episodi da moviola di Napoli-Feyenoord, seconda giornata di Champions League, arbitrata dallo scozzese William Collum. Gli assistenti sono David McGeachie e Douglas Ross, gli addizionali Bobby Madden e John Beaton, il quarto uomo è Francis Connor.



4' - RIGORE NON CONCESSO AL NAPOLI: Mertens entra in area e viene contrastato da Tapia; per Collum è tutto regolare, ma il penalty sembrava sacrosanto.



11' CONTATTO HAMSIK-TAPIA IN AREA: altro contatto in area olandese, questa volta tra Hamsik e Tapia. L'arbitro fa proseguire, questa volta a ragione.



67' RIGORE DUBBIO PER IL FEYENOORD: Ghoulam spinge leggermente Berghuis, per Collum è calcio di rigore. Un penalty che appare quanto meno dubbio.