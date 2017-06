Duvan Zapata rientra dal prestito all’Udinese dopo due anni, ma è già in uscita dal Napoli. Come scrive il Corriere del Mezzogiorno, per l'attaccante colombiano ci sono delle offerte dal Watford - stessa proprietà dell’Udinese, ovvero la famiglia Pozzo - ma anche di Atalanta e Torino. Il Napoli lo valuta non meno di 16 milioni di euro.