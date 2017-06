A metà della prossima settimana potrebbe esserci un nuovo incontro tra il Napoli e l'Osasuna per Berenguer. Il giocatore vuole l'azzurro, e con il Napoli ha già un accordo economico da tempo ed è per questo che per ora non ha ancora ceduto al corteggiamento dell'Athletic Bilbao. Lo riporta Radio Crc, aggiungendo inoltre che sul giocatore si sarebbe inserito prepotentemente anche lo Sporting Lisbona. Il Napoli però ha la preferenza del calciatore e deve sistemare Giaccherini per poi alzare l'offerta all'Osasuna a 6 milioni più bonus.