Colpiti in pieno da Andrea Conti, o meglio, folgorati: l’uomo che brucia la fascia destra a Bergamo. Il ragazzo di 22 anni e mille e più speranze che della giovane Atalanta dei miracoli di Gasperini. Come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, la società di De Laurentiis lo vuole e lo segue da oltre un anno, sin da quando Edy Reja l’ha lanciato in Serie A e lo paragonò all’ex romanista Cafu. Il Napoli lo segue da tempo. E anche il suo procuratore Mario Giuffredi, che per una casualità è il medesimo di Hysaj, altro esterno destro doc, ha sempre confermato di sentire spesso e volentieri il club azzurro.