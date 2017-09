Alessandro Formisano, head of operations del Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss, radio ufficiale del club. Tra le altre cose, Formisano ha chiarito la questione relativa alle disponibilità del settore ospiti in occasione del derby campano con il Benevento: “Lo stadio San Paolo ha un Settore Ospiti che è diviso in due parti. Nell’anello inferiore ospitiamo i tifosi nelle gare casalinghe di campionato ed ha i requisiti che rispondono alla esigenze della Lega Calcio, mentre il settore superiore risponde ai requisiti della Uefa, che sono requisiti differenti. Pertanto le autorità di Polizia hanno disposto di non aprire anche il settore superiore in occasione del match con il Benevento”.

Il presidente del club sannita, Oreste Vigorito, aveva dichiarato in settimana che, a suo avviso, i poco più di mille tagliandi messi a disposizione dei tifosi ospiti fossero pochi rispetto alla necessità dei supporters beneventani.