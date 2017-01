C’è la fila per Manolo Gabbiadini. Bisogna capire solo a chi venderlo. De Laurentiis e Giuntoli stanno aspettando vere offerte per il loro attaccante. Non appena ne arriverà una bella ricca allora ci si potrà sedere al tavolo e decidere il da farsi. L’attaccante bergamasco piace soprattutto in Premier. Dove ci sono dei team che lo vorrebbero avere nel proprio organico. Ultimamente pare che si sia fatto avanti anche lo Stoke City. Addirittura metterebbe sul piatto più di 25 milioni di euro. Una cifra importante che farebbe felice il presidente che ha investito i soldi per Pavoletti. Comunque, sta lavorando anche Silvio Pagliari. In Germania c’è il Wolfsburg che non molla la presa. Sembra comunque che per almeno un’altra settimana il ragazzo non si muova da Napoli.