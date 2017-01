Il Napoli continua a valutare la cessione di Manolo Gabbiadini, ma non ha alcuna intenzione di fare sconti ai club di Premier League interessati al giocatore. La valutazione fatta dal presidente Aurelio De Laurentiis è di oltre 20 milioni, ma le offerte presentate finora dall'agente del giocatore non sono andate oltre i 14-16 milioni.



FRA SUNDERLAND E SOUTHAMPTON - Nelle ultime ore sono due, in particolare, i club inglesi che si sono informati con l'entourage del giocatore circa la possibilità di tesserare Gabbiadini. Sunderland e Southampton sono entrambe alla ricerca di un rinforzo per il reparto d'attacco dopo i gravi infortuni occorsi rispettivamente ad Anichebe e Austin.



IL MILAN A GIUGNO? - Un affare complicato e che non esclude una permanenza di Gabbiadini a Napoli fino al termine della stagione. Lo stesso agente nei giorni scorsi ha ribadito: "C'è il rischio che resti a Napoli a bagnomaria" e allora a giugno si aprirebbero nuovi scenare per la punta classe '91. Con un contratto in scadenza a giugno 2019, infatti il prossimo anno sarà l'ultimo in cui il Napoli potrà monetizzare dalla sua cessione e il nuovo Milan, a closing concluso, sarà pronto a sfruttare l'opportunità.