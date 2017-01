Che Gabbiadini fosse forte lo si sapeva, purtroppo non si è saputo esprimere a certi livelli con Maurizio Sarri. Nel Napoli, la scorsa stagione aveva davanti la montagna Higuaìn. Una volta partito il Pipita sembrava l’anno buono dell’esplosione ma neanche stavolta è riuscito a fare la differenza. Avrà anche giocato poco ma quando è stato impiegato non ha proprio saputo fare la prima punta. Quella che deve avere determinate caratteristiche secondo l’allenatore azzurro. È finito, quindi, nuovamente in panchina. Nonostante fosse in partenza, però, Sarri lo ha impiegato bene contro Fiorentina e Sampdoria e ha segnato due gol importanti. Il suo posto sarà preso da Leonardo Pavoletti che ha caratteristiche diverse da lui. La speranza di tutti è che possa, almeno lui, essere l’uomo-gol del Napoli del futuro.