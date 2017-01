Manolo Gabbiadini è sempre più vicino al trasferimento in Premier League: l'attaccante del Napoli, sempre al centro del mercato partenopeo, è in uscita da inizio gennaio, visto l'abbondanza che contagia il reparto offensivo degli azzurri, che conta su Callejon, Mertens, Insigne, Pavoletti e sul rientrante Milik. Poco spazio per il centravanti bergamasco, con la Premier League che continua a seguire le sue tracce: il Southampton, il club maggiormente interessato a Gabbiadini, ha infatti formalizzato la prima offerta ufficiale per il mancino.



ECCO LA NUOVA OFFERTA SAINTS - Sedici milioni di euro di base fissa più quattro milioni di bonus, facilmente raggiungibili e oscillanti tra i 10 e i 15 gol, oltre a un certo numero di presenze, più la possibilità di una percentuale su una futura vendita: il Napoli, che chiedeva almeno 20 milioni di euro di base più i bonus, sta trattando con i Saints, e una svolta sembra vicina. Calciomercato.com ha registrato la presenza del suo agente, Silvio Pagliari, all'Hotel Westin, una delle sedi milanesi del mercato, dove negli ultimi giorni ha avuto numerosi incontri con Cristiano Giuntoli, ds partenopeo. In assenza di colpi in entrata, la cessione dell'ex Samp tiene banco.



@AleDigio89 e @AndreaRobert93

